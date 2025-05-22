هزة أرضية جديدة يشعر بها أهالي كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

شعر أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بهزة أرضية جديدة "زلزال"، بعد اسبوع من حدوث هزة أرضية سابقة.

ودون عددا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" العديد من العبارات حول شعورهم بالهزة الأرضية، فيما دون آخرون عبارات التهكم والسخرية حول الزلازل.

وكان عدد من المحافظات المصرية شهدت هزة أرضية "زلزال" يوم الأربعاء الماضي أي منذ 7 أيام ماضية.

فيما كشف خبراء جيولوجيا عن الزلزال السابق الذي شهدته منطقة شرق البحر المتوسط في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 1:51 صباحا شرق جزيرة جزيرة كريت بقوة حوالى 6.1-6.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 76 كم، ويبعد عن الأسكندرية بحوالي 500 كم.

وأوضح خبراء الجيولوجيا أن التسونامي يحدث بعد الزلازل القوية أكبر من 6.5 درجة التي تحدث في البحار أو المحيطات.