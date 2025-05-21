إعلان

ضبط عنصرين إجراميين في الأقصر

09:35 م الأربعاء 21 مايو 2025

ضبط عنصرين إجراميين في الأقصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، في ضبط عنصرين إجراميين بقرية الأقالتة التابعة لدائرة مركز القرنة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بضبط كل من "ج.ع" (29 عامًا - عاطل)، و"أ.أ" (24 عامًا - عاطل)، مقيمان بقرية الأقالتة، ولهما سوابق جنائية في قضايا تتعلق بالمخدرات والأسلحة والسرقة.

وبعد تقنين الإجراءات واستكمال التحريات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القرنة من مداهمة المتهمين وضبطهما وبحوزتهما بندقية روسية الصنع، وكميات من مخدر الشابو، وأكثر من 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، فيما استُخدمت الهواتف للتواصل مع عملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن الأقصر الأقصر ضبط عنصرين إجراميين مخدر الشابو الحشيش المواد المخدرة النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد