ضبط عنصرين إجراميين في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، في ضبط عنصرين إجراميين بقرية الأقالتة التابعة لدائرة مركز القرنة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بضبط كل من "ج.ع" (29 عامًا - عاطل)، و"أ.أ" (24 عامًا - عاطل)، مقيمان بقرية الأقالتة، ولهما سوابق جنائية في قضايا تتعلق بالمخدرات والأسلحة والسرقة.

وبعد تقنين الإجراءات واستكمال التحريات، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القرنة من مداهمة المتهمين وضبطهما وبحوزتهما بندقية روسية الصنع، وكميات من مخدر الشابو، وأكثر من 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، فيما استُخدمت الهواتف للتواصل مع عملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.