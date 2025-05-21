إعلان

إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بطنطا

08:33 م الأربعاء 21 مايو 2025

حريق منزل بطنطا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية- مروة شاهين:

أصيب 5 أشخاص في حريق نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية كفر الساحل بدائرة مركز طنطا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تلقت إخطارا بورد بلاغا يفيد نشوب حريق وتصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان من داخل منزل بقرية كفر الساحل.

ودفعت قوات من الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص هم: السيد عبدالمجيد 38 عاما بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5سم، وطارق رمضان الصعيدى 30 عاما -اختناق ، وعطيات ابراهيم ابوطالب 44 عاما -اختناق ، زينب بسيونى حمدان 37 عاما - اختناق ، عبدالقادر عبدالمعطى العتقى 65 عاما -اختناق .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

1000058533

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منزل بطنطا إصابة 5 أشخاص في حريق الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد