إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بطنطا

الغربية- مروة شاهين:

أصيب 5 أشخاص في حريق نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية كفر الساحل بدائرة مركز طنطا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تلقت إخطارا بورد بلاغا يفيد نشوب حريق وتصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان من داخل منزل بقرية كفر الساحل.

ودفعت قوات من الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران في محيط الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص هم: السيد عبدالمجيد 38 عاما بجرح قطعي بالجبهة حوالي 5سم، وطارق رمضان الصعيدى 30 عاما -اختناق ، وعطيات ابراهيم ابوطالب 44 عاما -اختناق ، زينب بسيونى حمدان 37 عاما - اختناق ، عبدالقادر عبدالمعطى العتقى 65 عاما -اختناق .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.