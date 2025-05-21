جامعة أسوان تطلق الملتقى الثاني للهندسة الرياضية

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للهندسة الرياضية، الذي نظمته الجامعة، بمشاركة كليات الهندسة، علوم الرياضة، وهندسة الطاقة، وبحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات الهندسة والرياضة والتكنولوجيا، وذلك بهدف تعزيز التكامل المعرفي وتبادل الخبرات في مجال الهندسة الرياضية.

وقال الدكتور لؤي نصرت رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان تسعى من خلال هذا الملتقى إلى استحداث برامج تعليمية متكاملة بين التخصصات المختلفة، بما يواكب التطور التكنولوجي ويعزز دور الهندسة في تطوير الأداء والمرافق الرياضية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ترجمةً للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لإطلاق برنامج تعليمي مشترك يربط بين علوم الرياضة والهندسة الطبية وهندسة الطاقة، بما يسهم في تحسين الصحة الرياضية وبناء جيل واعٍ من المحللين الرياضيين القادرين على دعم مسيرة التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

ووجه نصرت والمشاركون رسالة شكر وتأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بمواقفه الوطنية الثابتة ودعمه للقضايا الوطن العربي بتحقيق السلام العادل بين شعوب المنطقة ودول العالم، مؤكدين علي وقوفهم الكامل خلف القيادة السياسية في مساعيها لتعزيز الأمن القومي وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد محمود، عميد كلية الهندسة، أن الملتقى يركز على دمج التكنولوجيا مع الرياضة لتحسين جودة التدريب والتطوير من اجل خلق جيل جديد قادر علي مواكبة البرامج التعليمية الحديثة.

كما أوضح الدكتور طارق حسن، عميد كلية هندسة الطاقة، أن الهندسة الرياضية تمثل أحد أعمدة الرياضيات التطبيقية، وتلعب دورا محوريا في بناء المجتمعات وتطوير الأفراد في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم.

تضمنت فعاليات الملتقى ندوات علمية تناولت التكامل بين علوم الرياضة والهندسة، وتطوير الملاعب الذكية، وهندسة الأداء الرياضي، إلى جانب ورش عمل تطبيقية قدمها نخبة من الخبراء، واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من شركاء النجاح وضيوف الملتقى.