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مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين صعقًا بالكهرباء في المنوفية

06:49 م الأربعاء 21 مايو 2025

صعق كهربائي تعبيرية

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المنوفية- أحمد الباهي:

استقبلت الوحدة الصحية بقرية الخطاطبة البلد التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، جثمان شاب لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء، و2 آخرين مصابين.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مدينة السادات يفيد بمصرع: "عبدالرحمن.ش.ش" 16 عامًا، بالوحدة الصحية بالخطاطبة البلد، واثنين آخرين أصيبا أيضًا في الحادثة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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