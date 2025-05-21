ضربها حتى الموت.. زوج ينهي حياة زوجته فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، ربة منزل جثة هامدة، متأثرة بإصابتها على يد زوجها.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول "غنية. ع" 49 عامًا وتقيم دائرة القسم جثة هامدة، ادعاء تعدي بالضرب.

وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين المذكورة وزوجها ما نتج عنه تعدي الأخير عليها بالضرب، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها؛ بسبب خلافات الزوجية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.