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انتشال جثمان شاب غرق في ترعة الباجورية بالمنوفية

06:02 م الأربعاء 21 مايو 2025

أرشيفية - واقعة غرق

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب 34 عامًا، من قرية ميت ربيعة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأربعاء، مصرعه غرقًا داخل الترعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بغرق الشاب "إبراهيم.ع" 34 عامًا، في ترعة الباجورية أمام قرية ميت ربيعة بدائرة المركز، ونجح فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب، وإيداعه بمستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية ميت ربيعة عقب إذاعة الخبر عبر مكبرات الصوت بمساجد القرية، منتظرين انتهاء تصاريح الدفن من المستشفى، تمهيدًا لتشييع جثمانه.

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