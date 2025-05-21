إعلان

المشدد 10 سنوات لمتهم هدد فتاة بصور خادشة للحياء فى القليوبية

06:00 م الأربعاء 21 مايو 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء وطلب مبالغ مالية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهم عبد العليم.م.ا-، في القضية رقم 15144 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4558 / 2022 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة -، نقل بجهاز من الأجهزة صورة المجني عليها ملك.م.م في مكان خاص.

استطرد أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي الصور الملتقطة بالطريقة محل الاتهام السابق وكان ذلك مصحوبًا بطلب ولحملها على إرسال مبلغ 3 آلاف و500 جنيه إليه لعدم نشرها.

اختتم أمر الإحالة، أن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة المشدد 10 سنوات متهم يهدد فتاة بصور خادشة للحياء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد