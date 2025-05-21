ضبط أغذية مجهولة المصدر وشركة تدار بدون ترخيص في بني سويف -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية والتجارية بالمحافظة، لمواجهة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن رصد بعض منشآت طبية انتهى تعاقدها بشأن التخلص من النفايات الطبية، فضلا عن رصد شركة شحن تدار بدون ترخيص، وتمارس نشاطها داخل وحدة سكنية، وبها كميات من منتجات مجهولة المصدر.

وضبطت مديرية الصحة 2000 كجم مخلل مشكل، و 150 كجم ملح طعام، و 100 لتر طحينة، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات، كما جرى تحرير 19 محضراً لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.