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رئيس المجلس القومي للمرأة تتفقد معرض منتجات يدوية في بني سويف -صور

05:48 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
  • عرض 19 صورة
    معرض منتجات يدوية في بني سويف
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بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، معرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية، والذي ضم العديد من المنتجات منها وحدات الإضاءة بالزجاج ، ومنتجات جلود، و خيامية، واكسسوارات، و كورشية، وديكوباج، فضلا عن تفقد معرض منتجات مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي "OWAP المُموّل من الجانب الكندي، والذي يستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي.

كما تضمنت الزيارة تفقد فرع المجلس القومي للمرأة، والذي يضم العديد من المكاتب والإدارات والأقسام، تشمل غرف إدارية، ومكاتب شكاوى المرأة، وقاعات للتدريب بأحجام ومساحات متفاوتة، وقاعات اجتماعات وغيرها من الملحقات، بجانب مكتب لبرنامج الادخار والإقراض، ومكان لوحدة إنتاجية "مشغل" لٌتدريب السيدات والفتيات على المشغولات والملابس".

وخلال الزيارة استمتعت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى عرض عن مجمل جهود وأنشطة الفرع التي نفذت خلال الـ 6 أشهر الماضية، في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرنامج وجهود وأنشطة ريادة الأعمال والمبادرة المنفذة في هذا الجانب، والحماية الاجتماعية والقانونية والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة في الدفاع عن السيدات والفتيات، وكذلك جلسات التوعية والندوات التثقيفية من خلال حملات طرق الأبواب، وجلسات الدوار بالتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة.

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المستشارة أمل عمار معرض منتجات يدوية في بني سويف رئيس المجلس القومي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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