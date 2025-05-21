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فتح التقدم لمشاريع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإسكندرية

05:05 م الأربعاء 21 مايو 2025

جامعة الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقديم للمشاريع الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وهي برنامج التعاون المصري الصيني المعروف بصندوق البحوث الصيني المصري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المشاريع ممولة بقيمة 3 ملايين جنيه مصري للمشروع الواحد في تخصصات المياه "الأغذية والزراعة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات المتقدمة، الطاقة المتجددة والذكاء الصناعي".

وأشار إلى أن برنامج إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين بتمويل يصل إلى 20 مليون جنيه من الجانب المصري و3 مليون يوان من الجانب الصيني في تخصصات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والطاقة الخضراء والتكنولوجيا منخفضة الكربون والزراعة الذكية والذكاء الصناعي.

وأضاف سعيد، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن آخر موعد للتقدم إلى هذه المشاريع هو 23 يونيو المقبل، وذلك في إطار تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس.

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الجامعة على أهمية توخي الحذر الشديد عند النشر الدولي العالمي، وذلك خلال استعراض موضوع قاعدة البيانات الخاصة بالمقالات المنشورة بالدوريات العالمية.

يشار إلى أن المجلس ناقش قرار مجلس الجامعة رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ الخاص باجتياز امتحان اللغة وأنواع الامتحانات الأخرى التي أقرها المجلس، وذلك كمتطلب لتسجيل الموضوعات والخطط البحثية للحصول على الدرجة العلمية.

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جامعة الإسكندرية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا الدكتور هشام سعيد
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