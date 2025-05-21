حبل وصدفة أوقعت اللصوص.. سرقة فاشلة تنتهي بحادث في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

في واقعة طريفة، أحبط حادث تصادم في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة سرقة سيارة أجرة، بعدما فشل اللصوص في تنفيذ مخططهم فلاذوا بالفرار وتركوا السيارة خلفهم محطمة.

تعود التفاصيل إلى محاولة مجهولين سرقة سيارة تاكسي من منطقة كفر أبو حسين، إذ أظهرت كاميرات المراقبة عددًا من الأشخاص يستقلون سيارة "فيرنا" سوداء اللون تحمل لوحات رقم (ج ر ط 3718)، بعد أن قاموا بربط التاكسي بحبل وسحبها على الطريق في محاولة لسرقتها.

لكن، وفي سيناريو أقرب لفيلم كوميدي، فقدت السيارة المسروقة توازنها أثناء سحبها، واصطدمت بسيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى انفلات الحبل وتحطم مقدمتها، قبل أن تصطدم مرة أخرى بمركبة ثانية، حينها، أدرك اللصوص أن المهمة فشلت، ففرّوا هاربين وتركوا "التاكسي" في موقع الحادث.

مالك السيارة، المواطن "ال.ف.خ"، قال إنه فوجئ باختفاء التاكسي من مكان ركنه المعتاد، قبل أن يعثر عليه في موقع غير مألوف وقد لحقت به تلفيات واضحة، وأضاف أن كاميرات المراقبة هي من كشفت سيناريو السرقة الهزلية.