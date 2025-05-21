عقب هجوم جماهير المصري.. رئيس مركز شباب الاستاد يتقدم باستقالته

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الكاتب الصحفي عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، اليوم الأربعاء، عن استقالته من منصبه عقب هجوم جماهير النادي المصري عليه وتحميله مسئولية استقالة كامل أبو علي وذلك إلى محمد عبد العزيز، مدير عام المديرية.

وأكد "بصلة"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن عدم إخلاء المركز للأرض المقام عليها حتى الآن لبدء أعمال إنشاء المشروع الاستثماري للنادي المصري يعتبر أحد أسباب استقالة كامل أبو علي، على أنه لا علاقة بالمركز باستقالة كامل أبو علي من منصبه، وأنهم لا يمانعون ومستعدين لإخلاء المركز فورًا من أجل بدء أعمال إنشاء المشروع الاستثماري "الحلم".

وأشار إلى أنه منذ صدور قرار تخصيص أرض بديلة تواصلوا مع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لبدء النقل وضمان حقوق أعضاء الجمعية العمومية وأصول المركز دون الرد بخطوات فعلية على أرض الواقع حتى الآن.

وأوضح أنه يلزم للنقل توفير مبنى إداري، ومكان للأعضاء تجلسه به، وتسهيلات من الوزارة لإنشاء المنشآت والدعم المطلوب، ودعم المحافظة والوزارة، مضيفًا: "أنا مسئول عن أعضاء المركز وأصوله وهذه أمانة أمام الله أحملها ولا أخونها، وكل التحية لمستر كامل أبو علي ولا خلاف معه، ومن يتحمل هدم مركز شباب الاستاد يأتي ليهدمه".

وأضاف :"الحملة مستني شخصيا ولم أكن انتظر من جماهير النادي المصري التي أنا واحد منهم هذا الهجوم وأحزنني ما نشر لأنه كلام جارح"، متابعًا:"بشكر كل من دافع عني وكل من أساء إلي هو خصيمي ليوم الدين".

وأختتم حديثه قائلا:"لم يخرج قرار من محافظ بورسعيد بتخصيص أرض مركز شباب الاستاد لإنشاء المشروع الاستثماري للنادي المصري"

وكانت محافظة بورسعيد قد أعلنت تقدم كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، باستقالته من رئاسة النادي، وذلك لظروفه الصحية.

وكشفت مصادر عدة أنه من ضمن أسباب استقالة "أبوعلي" عدم البدء في إنشاء المشروع الاستثماري على أرض مركز شباب الاستاد وأن يكون عائده بالكامل أو بنسبة كبيرة للنادي المصري، والمعدل الزمني الذي يسير عليه مشروع إنشاء استاد النادي المصري وملكية النادي له، وانتقادات قلة من الجماهير - وصفها البعض بالموجهة ضده - بأسلوب غير لائق في شخصه وشخص أسرته، والعديد من النقاط الأخرى منها ملفات تخص أعضاء المجلس وتحمله مسئولية مديونيات المجالس السابقة وما لا يقل عن 600 ألف جنيه شهريا معسكرات وإقامة وتأجير ملعب مباريات وتدريب خارج بورسعيد.