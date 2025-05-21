إزالة عقار و9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الإسكندرية- فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

أسفرت الحملة عن إزالة عقار مخالف على مساحة 300 متر بشارع مصطفى كامل، و9 حالات تعد على أراضي زراعية بقرى "حوض 10 وحوض 11 وحوض 12 وسركيس" بحي المنتزه ثان.

شارك في الحملة حكمدار شرق، ومأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، ومفتش المباحث، ورئيس مباحث ثالث المنتزه، ورئيس وسكرتير عام الحي، وممثلي مديرية الزراعة وجهاز حماية الأراضي.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أكد أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.