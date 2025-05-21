حذرناهم ولم يستجيبوا.. إزالات بالجملة لقاعات الأفراح في المنوفية- صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت رئاسة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، على مدار الأيام الماضية حملة موسعة على قاعات الأفراح و"السيشنات" المخالفة بنطاق المركز، تمكنت خلالها من إزالة مخالفات بالجملة، مما أثار حزن أصحابها وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي نافذة لشكواهم.

وعبر أصحاب القاعات عن تأثر مصدر رزقهم الوحيد، بعدما شوهت أماكن عملهم واقتحمت اللوادر مناطق استقبال ضيوف حفلات الزفاف، ما دفعهم للاجتماع بـ"فتحي شلبي" رئيس مدينة الباجور بحثًا عن حل وسط، يمنع تكرار تلك الإزالات ويسمح لهم بالعمل في بيئة آمنة، خاصة وأن لديهم مواعيد متفق عليها مع حفلات زفاف مقررة منذ أشهر مضت.

رئيس مدينة الباجور، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن جميع القاعات التي تعرضت أجزاء منها للإزالة قد وصلها مرارًا إنذارات بشأن مخالفاتها، لكنهم تجاهلوها، ومؤخرًا رصدت المتغيرات المكانية من هيئة المساحة، وجود "جمالون واستاندات حديد" وضعت بشكل مفاجئ ودون تصريح من مجلس المدينة، فضلاً عن وضع صاج وكريتال وأسوار خشبية، وكل ذلك يقع تحت طائلة القانون.

وأضاف شلبي أن القاعات المنشأة خارج الحيز العمراني يكون إطارها الخارجي من الاشجار، لكنهم لجأوا لوضع بلاط الأنترلوك داخلها، ما يعتبر مخالفة حُررت بها محاضر رسمية من مديرية الزراعة بالمنوفية، وتابع: "صاحب قاعة نبهت عليه في صباح نفس يوم الإزالة، لكنه تجاهل، وهدفنا نساعدهم بس من غير ما يتجاوزا ويخالفوا القانون، لأنها تعليمات رئاسة مجلس وزراء ولا يمكن التهاون فيها".

وأشار "شلبي" إلى استقباله لأصحاب القاعات قبل ساعات، وتأكيده عليهم في مراعاة عدم المخالفة، وتأكيده على دعم كل الأعمال لكن دون تجاوز القانون.