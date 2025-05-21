الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه داخل بيارة في إحدى المزارع الواقعة بمفارق أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أهالي المنطقة، يفيد بسقوط طفل من ارتفاع يُقدّر بنحو 6 أمتار داخل بيارة بإحدى المزارع في منطقة مفارق أبوصوير.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين أن الطفل يُدعى محمود سليمان إبراهيم، ويبلغ من العمر 10 سنوات، حيث تم انتشاله ونقله إلى مشرحة المجمع الطبي.



وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.