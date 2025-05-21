الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال استعدادات شاطئ البوريفاج السياحي، لاستقبال المصطافين والزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وصيف 2025.

وتعنى كلمة " بوريڤاچ - Beau ravage" بالفرنسية الشاطئ الجميل أو الساحل الجميل، وهو الاسم الذي يطلق على أجمل شواطئ العالم والمنشآت على البحر في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس والجزائر وسويسرا وغيرها.

وبحسب السياحة والمصايف، تأتي شهرة شاطئ البوريڤاچ في منطقة ميامي بالإسكندرية بسبب الأفلام العديدة التي جرى تصويرها على رماله ومنها "الزوجة 13، وحافية على جسر من الذهب، مراتي مدير عام".

وكان يقع بجانب الشاطئ فندق البوريڤاچ قبلة النجوم في ثلاثينات القرن الماضي والذي بناه عائلة يونانية، وكان من أهم الفنادق السياحية في الإسكندرية، وأشهر رواده الفنانة شادية والفنان عبّد الحليم حافظ كان له جناح مفضل على البحر.

ويصنف شاطئ البوريفاج ضمن فئة الشواطئ السياحية، وتبلغ سعر التذكرة 25 جنيهًا للفرد شاملة الكرسي وشمسية واحدة لكل أربع أفراد، فضلًا عن استخدام دورات المياه وغرفة تغيير الملابس مجانًا.