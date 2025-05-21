إعلان

20 صورة ساحرة من "البوريفاج".. شاهد استعدادات شاطئ الذكريات والأفلام بالإسكندرية للصيف

01:03 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (2)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (4)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (5)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (6)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (7)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (8)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (1)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (11)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (12)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (13)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (14)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (15)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (10)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (17)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (9)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (18)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (20)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (16)
  • عرض 20 صورة
    شاطئ البوريڤاچ (19)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال استعدادات شاطئ البوريفاج السياحي، لاستقبال المصطافين والزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وصيف 2025.

وتعنى كلمة " بوريڤاچ - Beau ravage" بالفرنسية الشاطئ الجميل أو الساحل الجميل، وهو الاسم الذي يطلق على أجمل شواطئ العالم والمنشآت على البحر في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس والجزائر وسويسرا وغيرها.

وبحسب السياحة والمصايف، تأتي شهرة شاطئ البوريڤاچ في منطقة ميامي بالإسكندرية بسبب الأفلام العديدة التي جرى تصويرها على رماله ومنها "الزوجة 13، وحافية على جسر من الذهب، مراتي مدير عام".

وكان يقع بجانب الشاطئ فندق البوريڤاچ قبلة النجوم في ثلاثينات القرن الماضي والذي بناه عائلة يونانية، وكان من أهم الفنادق السياحية في الإسكندرية، وأشهر رواده الفنانة شادية والفنان عبّد الحليم حافظ كان له جناح مفضل على البحر.

ويصنف شاطئ البوريفاج ضمن فئة الشواطئ السياحية، وتبلغ سعر التذكرة 25 جنيهًا للفرد شاملة الكرسي وشمسية واحدة لكل أربع أفراد، فضلًا عن استخدام دورات المياه وغرفة تغيير الملابس مجانًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاطئ البوري?اچ صيف 2025 البوريفاج الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للتنمية الصناعية