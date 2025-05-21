رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات كليتي الحقوق والفنون الجميلة – صور

أسيوط ـ محمود عجمي:



أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بلجنتي كليتي الحقوق والفنون الجميلة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وضمان توافر الأجواء الملائمة للطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء ووكلاء الكليتين، وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين على اللجان.

بدأت الجولة بتفقد لجان الفرقة الثانية بكلية الحقوق، والتي تضم نحو 3 آلاف طالب وطالبة، حيث كان في استقباله الدكتور دويب صابر، عميد الكلية، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى كلية الفنون الجميلة، حيث تابع سير الامتحانات لفرق الإعدادي والثانية والثالثة والرابعة بمختلف التخصصات، والتي يؤديها نحو 400 طالب وطالبة، وكان في استقباله الدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وخلال جولته، أكد الدكتور المنشاوي أهمية الالتزام بضوابط الامتحانات، مشددًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والمراقبين داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب والتعامل الفوري مع أي طارئ. كما شدد على توفير بيئة هادئة وآمنة تضمن راحة الطلاب، وتطبيق أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

وحرص الدكتور المنشاوي على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مطمئنًا على عدم وجود معوقات تؤثر على أدائهم، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.





