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محافظ بني سويف يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة

12:06 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور محمد هانى غنيم

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بني سويف- حمدي سليمان:
استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، المستشارة أمل عمّار رئيس المجلس القومي للمرأة، في مستهل زيارتها للمحافظة،

وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، و اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، و نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي ببني سويف.

هذا ومن المقرر أن تقوم بزيارة لفرع المجلس بكورنيش النيل، حيث تتضمن الزيارة تفقد معرض المشغولات، ولقاء مع أعضاء وعضوات المجلس، ثم التوجه للجامعة التكنولوجية لافتتاح وحدة تكافؤ الفرص، واجتماع بقاعة مجلس الجامعة وتفقد بعض المعامل والأقسام.

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الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف المجلس القومي للمرأة
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