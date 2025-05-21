ضبط عاملين أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج عاملين أثناء تنقيبهما عن الآثار في منزل، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بقيام المدعو "عبدالرحمن. ع"، 20 عاما، عامل، بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار في منزله بمركز جرجا.

تم ضبط كلاً من مالك المنزل المذكور وخاله عادل ع ع 39 عاما عامل ومقيم بذات الناحية.

بالمعاينه، تبين أن المنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية وتلاحظ وجود حفرة، وتم ضبط أدوات الحفر وبمواجهتهم افادا المتهمان واقرو بإرتكابهما الواقعه بقصد التنقيب عن الآثار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.