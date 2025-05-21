أنقذ مسنة ومات.. وفاة مفاجئة لطبيب قلب أثناء العمل بمستشفى في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



حالة من الحزن والصدمة سيطرت على أهالي مدينة قفط، جنوبي محافظة قنا، بعد وفاة طبيب قلب فجأة خلال عمله داخل مستشفى قفط التخصصي، وذلك بعد إجراء عملية زراعة تنظيم ضربات القلب لمُسنة لأول مرة في محافظة قنا.

قال أحد جيرانه، إن الكل حزين على الطبيب الخلوق الدكتور محمد أنور عشري، طبيب قلب في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قفط التخصصي، مؤكدا أنه لم يكن يعاني من أي أمراض وفجأة أصيب بوعكة صحية تم نقله إلى العناية المركزة وتُوفي عقب دخوله مباشرة.

وأوضح جاره، أن الطبيب الفقيد، كان منذ ساعات ضمن فريق الأطباء الذي أجرى أول عملية من هذا النوع داخل محافظة قنا، وهي إنقاذه لمُسنة تبلغ من العمر 75 عامًا كانت تعاني من عدم انتظام ضربات القلب وأجرى لها عملية زراعة تنظيم ضربات القلب داخل مستشفى قفط.

وذكر أن الطبيب الفقيد كان محبوبًا من الجميع ويساعد الكبير والصغير ولا يمل من عمله ومن تأدية رسالته، وأن مدينة قفط بكاملها في حالة حزن وحداد على فراقه.