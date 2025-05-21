محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها مدرسة النيل الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة سير العملية التعليمية والاستعدادات لامتحانات النقل، وذلك في إطار حرصه على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من سيد جمال، مدير المتابعة الميدانية، ووائل بخيت أسعد، مدير المدرسة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وشهد المحافظ طابور الصباح، حيث ألقى كلمة حث فيها الطلاب على الاجتهاد والمثابرة لتحقيق التفوق الدراسي، مؤكدًا أن بناء مستقبل الوطن يعتمد على عقول وسواعد أبنائه المتفوقين. كما شدد على أهمية النظافة المدرسية وأعمال الصيانة الدورية، داعيًا إلى استثمار طاقات الطلاب في الأنشطة الزراعية والصناعية لتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم.

وفي لفتة تحفيزية، قام اللواء هشام أبو النصر بتكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى والثانية في دوري المدرسة الرياضي، حيث سلمهم ميداليات وشهادات تقدير. وشمل التكريم: في المركز الأول "محمود محمد فرحات، أدهم حسن سيد، عماد جمال علي، عمار علاء عمرة، يوسف حسني سيد، محمد خالد ثابت"، وفي المركز الثاني "أحمد خالد حسن، محمد ناصر سيد، يسى هاني محمد، يوسف مصطفى راشد، أنس عبد الباسط محمد، كريم رمضان إبراهيم، مصطفى محمد مصطفى".

وفي ختام جولته، وجه المحافظ بتوزيع ملابس مدرسية على عدد من الطلاب، كما كلف مديرية الشباب والرياضة بتوفير ملابس رياضية للمكرمين دعمًا لهم وتشجيعًا على مواصلة ممارسة الأنشطة الرياضية.