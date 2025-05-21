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تداول 17 ألف طن بضائع و946 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

10:11 ص الأربعاء 21 مايو 2025

ميناء نويبع

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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و946 شاحنة و250 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2295 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و404 شاحنات و247 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و542 شاحنة و3 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين PELAGOS EXPRESS وALCUDIA EXPRES ، وكان قد استقبل الميناء أمس السفن "عمان، القاهرة و ALCUDIA EXPRESS"، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 .

كما يستعد ميناء نويبع اليوم، لتداول 3400 طن بضائع، و290 شاحنة من خلال وصول وسفر السفينتين الحسين وآيلة.

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