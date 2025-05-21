وكيل تعليم بني سويف تتفقد مقار توزيع أوراق أسئلة امتحانات نهاية العام

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، مقار توزيع أوراق أسئلة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بمختلف المراحل، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لتأمين حجرات الأسئلة، والكنترولات،

كما شددت على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدي بحزم لمحاولات الغش والإلتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

من المقرر أن يؤدي اليوم ما يزيد عن 570 ألفًا و718 طالبا وطالبة الامتحان بمختلف المراحل لسنوات وصفوف النقل، بواقع 314 ألفًا و391 تلميذاً وتلميدة بالابتدائي، في 722 مدرسة رسمي، ولغات وخاص، و152 ألفًا و348 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 463 مدرسة، و41 ألفًا و607 طلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام أمام 93 مدرسة.