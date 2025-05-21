مصرع شاب في حادث تصادم دراجتين بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق مصرف كوتشنر بناحية عزبتي أبوسليمان ومختار نطاق مركز بيلا بكفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وصول "خالد. ع. م. ج"، 17 عامًا، مقيم بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي جثة هامدة بإدعاء حادث سير.

التحقيقات الأولى لرجال الشرطة كشفت عن أن الشاب المتوفي لقي مصرعه خلال وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين في طريق عام بناحية عزبتي أبوسليمان ومختار على طريق مصرف كوتشنر.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.