شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية في بني سويف في كشف غموض العثور على جثة تاجر متفحمة، داخل منزل مهجور في إحدى القرى بمركز إهناسيا غربي المحافظة.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة متفحمة لشخص يُدعى "رجب. إ"، 44 عامًا، تاجر خردة، مُبلغ باختفائه، داخل منزل مهجور بقرية إدراسيا التابعة لمركز إهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وبتكثيف البحث والتحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة نجله "محمود"، 22 عامًا. وأضافت التحريات أن الابن كان دائم المشاجرات مع والده بسبب اعتياده الاستيلاء على الأموال التي يجنيها الابن من عمله، ويوم الحادث انتظر المتهم خروج والدته وشقيقته من المنزل، ودخل في مشادة عنيفة مع والده انتهت بقيامه بخنقه باستخدام "كوفية"، حتى فارق الحياة. ثم وضع الجثة داخل جوال، وحملها على تروسيكل، وتوجّه بها إلى منزل مهجور بقرية إدراسيا الجديدة المجاورة لقريتهم، وأشعل النيران في الجثة داخل الجوال، ما أدى إلى تفحمها بالكامل، محاولًا طمس معالم الجريمة، ثم ادّعى اختفاء والده.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقرّ تفصيليًا بارتكابه الواقعة، مبرّرًا فعلته بوجود خلافات متكررة مع والده بسبب تعاطيه للمخدرات واستنزافه لأمواله، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق.