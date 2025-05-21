محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات

الغربية- مروة شاهين:

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، القرار رقم 235 لسنة 2025 بتاريخ 20 مايو الجاري، بإجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة نقل محمد سمير، القائم بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة سمنود، للعمل قائمًا بأعمال رئيس حي أول المحلة.

كما تم نقل علاء وجيه من منصبه كقائم بأعمال رئيس حي أول المحلة للعمل قائمًا بأعمال نائب رئيس حي ثان المحلة، ونقل إبراهيم حمام من منصبه كقائم بأعمال نائب رئيس حي ثان المحلة للعمل قائمًا بأعمال نائب رئيس حي أول المحلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل إبراهيم النجار من منصبه كقائم بأعمال نائب رئيس حي أول المحلة للعمل قائمًا بأعمال نائب رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود.

تأتي هذه التغييرات في إطار سعي المحافظة إلى ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، وتحسين الأداء الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مشددًا على أن محافظة الغربية تواصل تطوير منظومتها التنفيذية لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين.