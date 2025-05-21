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العثور على جثة مجهولة الهوية في بني سويف

12:30 ص الأربعاء 21 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية ادراسيا الجديدة التابعة لمركز اهناسيا غربي محافظة بني سويف، على جثة مجهولة الهوية لشخص في العقد الثالث من العمر، مساء اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية لشخص في العقد الثالث من العمر، لا يحمل أي أوراق ثبوتية في قرية إدراسيا الجديدة التابعة لمركز اهناسيا، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين سكان المنطقة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي، و تحرر محضر بالواقعة، و يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة.

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