ضبط شاب قتل والدته بآلة حادة جنوبي قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا من القبض على شاب في الثلاثينيات من عمره، متهم بقتل والدته العجوز باستخدام سكين في قرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة.

وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وكان قد اعتدى على والدته البالغة من العمر 75 عامًا بآلة حادة أدت إلى وفاتها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قوص بمصرع سيدة إثر تعرضها للضرب بآلة حادة في قرية خزام، وعقب الفحص تبين أن المتهم هو نجلها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.