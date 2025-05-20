إصابة شابين سقط بهما أسانسير في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث سقوط أسانسير من الطابق الثاني بأحد العقارات بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة إدكو، بلاغًا بسقوط أسانسير بأشخاص من الطابق الثاني بعقار بنطاق ذات المركز، إثر ذلك جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تبين سقوط أسانسير من الطابق الثاني بمبنى بالقرب من مصنع الغزل والنسيج، نتج عنه إصابة كلا من:- فوزي محمد حسن البنا، 32 عاما، اشتباه كسر بالساقين والعمود الفقري، وأحمد محمد أحمد بصله، 30 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

نقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.