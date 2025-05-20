7 توجيهات من رئيس القطاع الديني لأئمة مساجد الدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

عقد الشيخ خالد خضر، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، اجتماعًا مع قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية وأئمة مساجد مديرية أوقاف الدقهلية، بحضور الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

ركز الاجتماع على تطوير العمل الدعوي ووضع ضوابط تعزز من أدائه، مع التأكيد على الالتزام بالخطاب الديني الوسطي المعتدل الذي تتبناه الوزارة، ورفع كفاءة الأئمة عبر برامج التدريب والتأهيل المستمر.

أكد خضر دعم الوزارة المتواصل للمديريات لتعزيز دورها الدعوي والمجتمعي، مشيدًا بالتعاون بين مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية وباقي المؤسسات في تقديم خدمة متميزة لبيوت الله.

وشدّد رئيس القطاع الديني على ضرورة الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، والتركيز على المحاور الأربعة التي حددها الوزير في المنهجية الجديدة، مع الالتزام بمواعيد موضوعات خطبة الجمعة، ومنع جمع التبرعات داخل المساجد. كما نوه بمتابعة الأنشطة الدعوية وتكثيف الزيارات الميدانية، وتنظيم لقاءات دورية مع الأئمة، وتنشيط الدعوة عبر توظيف الكفاءات في المساجد الكبرى.

من جهتها، قدّمت قيادات الدعوة ومديري الإدارات الشكر لوزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري على اهتمامه ودعمه المستمر لمديرية أوقاف الدقهلية، ولرئيس القطاع الديني على توجيهاته البناءة خلال الاجتماع.