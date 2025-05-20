الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



استقبل الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء بمقر ديوان عام المحافظة، لي شولي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، ووفدًا رفيع المستوى مرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.



أعرب المحافظ، خلال اللقاء، عن تقديره لدولة الصين وتاريخها الطويل وحضارتها العريقة، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تشهد تقدمًا ملحوظ في جميع المجالات خاصة في الفترة الأخيرة.



ومن جانبه، أكد لي شولي، على مجالات التعاون المشتركة بين الجانب المصري والصيني وخاصة في المجال الثقافي والعلمي، مشيرًا إلى أنه سبق وزار مصر منذ 20 عامًا، إلا أنه هذه الزيارة تعد الأولى لمدينة الإسكندرية.



وعبّر عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن إعجابه الشديد بمدينة الإسكندرية لافتا إلى أنها تمتلك العديد من المقومات الجمالية والحضارية الجذابة.



وأعرب عن سعادة الوفد الصيني لتواجدهم على أرض الإسكندرية، وحرصهم على التجول بشوارع المدينة العريقة، وزيارة الأماكن السياحية والأثرية ومنها المتحف اليوناني الروماني ومكتبة الإسكندرية.



جاء ذلك بحضور كل من لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ولي مينج شيانج نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج قانج، نائب رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتشو يينجبو، مدير ورئيس التحرير وكالة صحيفة الصين اليومية، ويانج يي، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية.

