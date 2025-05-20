المنوفية – أحمد الباهي:

ارتفع عدد مصابي سقوط مصعد من الطابق الثالث إلى الأرضي داخل المستشفى الجامعي بمحافظة المنوفية، إلى 17 مصابًا.

وفي بيان رسمي، أعلنت جامعة المنوفية أن الحادث وقع ظهر اليوم، وأسفر عن إصابة 16 من العاملين بالمستشفيات الجامعية إلى جانب عامل تشغيل المصعد. وانتقل على الفور الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، برفقة نواب رئيس الجامعة وأمينها العام وعميد كلية الطب، إلى موقع الحادث لمتابعة حالة المصابين، والتأكد من توافر جميع التخصصات الطبية والطواقم العلاجية لتقديم الفحوص والإسعافات العاجلة.

وأشار البيان إلى أن الحادث نتج عنه 3 حالات كسر، بينما بقية المصابين بحالة مستقرة. ووجّه رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، مع تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الجامعة تضم ممثلين عن مكتب الاستشارات الهندسية، والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود تقصير.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: علياء شعبان الحناوي، هبة محمد الأشقر، مبروك إبراهيم، وليد محمد خليل، إسراء مصطفى سلطح، وفاء محمد سلام، هيام فاروق محمد، هبة عبد العزيز حسن، رشا الكومي جابر، رحاب شعبان أبو عليوة، رزقة موسى النادي، يوسف مجدي الشافعي، وفاء طلبة القصاص، راند جمال درويش، ريهام محمد عفيفي، أشرف حسن، سامي عبد المجيد الخولي.