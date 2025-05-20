العثور على جثة شاب مجهول الهوية في نهر النيل بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان شاب مجهول الهوية من مياه فرع نهر النيل، حيث تم العثور عليه مرتديًا كامل ملابسه في ظروف غامضة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية برفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة الأولية، تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني أو الثالث من العمر، مجهول الهوية، ولا توجد على جسده إصابات ظاهرة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.