يضم ممثلي 18 دولة.. وفد أفريقي رفيع المستوى يزور ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

زار وفد إفريقي رفيع المستوى يضم ممثلي 18 دولة إفريقية من كبار صُنّاع القرار في قطاع النقل البحري، ميناء الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واجتمع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مع الوفد الذي يضم ممثلين عن دول زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، ناميبيا، الصومال، بوركينا فاسو، مدغشقر، النيجر، غينيا، موزمبيق، وجيبوتي.

واستعرض رئيس ميناء الإسكندرية الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها الميناء، والتطورات النوعية التي يشهدها على صعيد البنية التحتية والتقنيات التشغيلية من خال مشروعات عملاقة.

وتناول الاجتماع سبل تعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات تطوير الموانئ، واللوجستيات، وبناء القدرات، وتعزيز التبادل التجاري البيني، آليات دعم العمليات اللوجستية، وتكامل الموانئ مع أنظمة النقل متعددة الوسائط.

وأشار حواش، إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الإسكندرية، وطاقته الاستيعابية، ليكون مركزًا إقليميًا للنقل البحري، وممرًا رئيسيًا للتجارة بين دول القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا.

تأتي الزيارة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة الإفريقية، وتقديم كافة سبل الدعم والشراكة المستدامة.

وأجرى الوفد الأفريقي جولة ميدانية داخل الميناء، شملت الأرصفة والساحات ومحطة الركاب البحرية، بالإضافة إلى متابعة سير العمليات التشغيلية المتعلقة بالملاحة البحرية والإرشاد والقطر.

وتفقد الوفد تفقد الهويس الملاحي الذي يربط بين البحر المتوسط ونهر النيل، والذي يأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع في استخدام وسائل النقل المتنوعة – البرية والسككية والنهرية – لنقل البضائع من وإلى الميناء بكفاءة أعلى.