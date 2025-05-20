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إصابة 12 شخصًا في سقوط أسانسير بمستشفى جامعة المنوفية

04:26 م الثلاثاء 20 مايو 2025

سقوط أسانسير

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المنوفية - مصراوي:

أصيب 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط أسانسير من الطابق الرابع بمستشفى المنوفية الجامعي بمدينة شبين الكوم.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد عرفة، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بوقوع الحادث داخل المستشفى الجامعي، وسقوط الأسانسير أثناء استخدامه من الطابق الرابع.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى أقسام الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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