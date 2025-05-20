99 حاجا يغادرون في ثاني أفواج الحج البري- صور

السويس- حسام الدين أحمد:

أبحرت العبارة أيلا من ميناء نويبع بجنوب سيناء وعلى متنها 99 حاجا يرافقهم 2 باص سياحي، متجهة إلى ميناء العقبة الأردني في ثاني أفواج الحج البري في الموسم الذي بدأ الجمعة الماضية ويضم 8 آلاف حاجا.

وبسلك الحجاج في الأتوبيسات المرافقة لهم طريقها بريا من العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى أراضي المملكة العربية السعودية لبدء مناسك الحج، حيث غادر الركاب صباح اليوم الثلاثاء ميناء نويبع بعد وسط تيسيرات في إجراءات الدخول للصالات والمغادرة إلى العبارة.

وسهلت إجراءات السفر فرق العمل من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجوازات والجمارك، والحجر الصحي، والتنسيق الكامل مع شركة الجسر العربي المالكة للعبارة.

ووجه اللواء بحري محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وتوفير كل التيسيرات لحجاج بيت الله الحرام، وضمان انسيابية الإجراءات داخل الصالات بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة.

كما شدد رئيس الهيئة على متابعة جاهزية العبارات بشكل دقيق، والتأكد من الالتزام بمواعيد الإبحار، وسلامة الركاب والحافلات، مع التأكيد على توفير الرعاية اللازمة للحالات الإنسانية وكبار السن وذوي الهمم.

وتواصل الهيئة في تنفيذ خطتها لتفويج الحجاج عبر ميناء نويبع بانتظام، ضمن سلسلة من الرحلات التي تستهدف نقل حوالى 8 آلاف حاج عبر 10 رحلات بحرية، وسط منظومة عمل متكاملة ومتابعة ميدانية مباشرة لضمان نجاح موسم الحج البري لهذا العام.