قال لها يا بومة.. تغريم شاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب زوجته عبر فيسبوك بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، بتغريم شاب 5 آلاف جنيه وتعويض مدني ألف جنيه بتهمة سب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب خلافات بينهما.

ترجع بداية الواقعة إلى شهر مايو من عام 2024 عندما قدمت مهندسة بشكوى في قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية الأمن لتضررها من زوجها أرسل لها رسائل من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سببت لها أضرار نفسية ومادية جسيمة.

وبعد الفحص والتحريات وتقديم لقطات شاشة من الرسائل تبين صحة الواقعة وأن المتهم أرسل عدة رسائل تحتوي على السب والإزعاج منها "يا بومة، وأنا هصرف على بنتي بس، وهطلقك، وغيرها من الرسائل التي تسببت في إزعاجها، لوجود خلافات زوجية بينهما

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وتعويض مدني ألف جنيه، بتهمة سب زوجته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.