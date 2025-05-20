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وزير التعليم العالي يصل الدقهلية لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة

12:05 م الثلاثاء 20 مايو 2025
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    وزير التعليم العالي يصل الدقهلية لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة
  • عرض 3 صورة
    وزير التعليم العالي يصل الدقهلية لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة
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الدقهلية ـ رامي محمود:

وصل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مقر أكاديمية الدلتا للعلوم والتي تضم معاهد (الخدمة الاجتماعية ـ الدلتا العالي للهندسة- الدلتا لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية) بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، لحضور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد العليا.

استقبل وزير التعليم العالي اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس إدارة المعاهد، والمحاسب إيهاب خليفة، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، والمهندس أسامة ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا والدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا، ولفيف من عمداء المعاهد.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد وتفقد معاهد الدلتا الثلاثة، ولقاء الطلاب بالقاعة الكبرى بحضور العمداء.

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وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور اجتماع المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة أكاديمية الدلتا للعلوم محافظة الدقهلية
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