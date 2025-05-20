خلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل.. عامل يطعن صاحب ورشة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى المنشأة المركزي جنوبي محافظة سوهاج، صاحب ورشة إصلاح موتوسيكلات مصاب بطعن في الظهر، إثر تعدي عامل عليه بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلاف بينهما على قيمة إصلاح موتوسيكل.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة ووجود مصاب دائرة مركز شرطة المنشاة.

وتبين من التحريات نقل المدعو "محمد. خ" 37 عامًا صاحب ورشة إصلاح موتوسيكلات إلى مستشفى المنشأة المركزي، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

اتهم المصاب المدعو "إسلام. م" 34 عامًا عامل ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلاف على قيمة إصلاح موتوسيكل خاص بالمتهم بورشة المصاب.

تمكنت قوات مركز شرطة المنشاة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" بإرشاده، وبمواجهته وسؤاله أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.