جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدرت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بيانًا لتوضيح أسباب قطع التيار الكهربائي اليوم عن بعض المناطق بالمدينة.

وأوضح البيان أنه جرى قطع التيار الكهربائي عن منطقة عمارات الـ 80 وحدة بقرية أبو صويرة، وتجمع أبو رزق التابع للقرية، لإجراء الصيانة الروتينية.

وأشارت إلى أنه جرى فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وسيجري عودة التيار مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.