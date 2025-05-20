إعلان

الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر توضح أسباب قطع التيار الكهربائي بقرية أبو صويرة

11:33 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

قطع التيار الكهربائي أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدرت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بيانًا لتوضيح أسباب قطع التيار الكهربائي اليوم عن بعض المناطق بالمدينة.

وأوضح البيان أنه جرى قطع التيار الكهربائي عن منطقة عمارات الـ 80 وحدة بقرية أبو صويرة، وتجمع أبو رزق التابع للقرية، لإجراء الصيانة الروتينية.

وأشارت إلى أنه جرى فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وسيجري عودة التيار مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع التيار الكهربائي قرية أبو صويرة الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر محافظة جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان