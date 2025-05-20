جنوب سيناء – رضا السيد:

استقرت الحالة الصحية للسائحين الذين أصيبوا في حادث سقوط اللوحة الإعلانية داخل صالة السفر الدولي رقم 2 بمطار شرم الشيخ، وقاموا بالمغادرة إلى بلادهم، عقب التأكد من سلامتهم والامتثال للشفاء، وحرصت القيادات التنفيذية على تقديم الدعم لهم، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم.

وحرص الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على لقاء سائحتين من دولة كازاخستان المصابتين في الحادث بمطار شرم الشيخ قبيل مغادرتهما إلى بلدهما بعد استقرار حالتيهما الصحية، للاطمئنان عليهم، بحضور اسكاكوف اوليخان، نائب السفير الكازاخستاني لدى القاهرة، وذلك في لفتة إنسانية تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم والمساندة للمصابين وأسر الضحايا.

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي، وصادق المواساة لأسرة الفقيدة، ولحكومة وشعب كازاخستان الصديق، مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المصرية والسفارة الكازاخستانية لتوفير كافة التسهيلات والرعاية للمواطنين الكازاخستانيين المتضررين من الحادث.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أن ما حدث هو أمر مؤسف، ويجري التحقيق في الحادث بدقة من قبل النيابة العامة، والتعامل بجدية وشفافية مع ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على أن سلامة الركاب في المطارات المصرية والمواطنين والزوار في كافة المواقع تمثل أولوية قصوى لكافة الجهات المعنية.

وكانت قد أصدرت وزارة الطيران المدني بيان لها، أعربت خلاله عن خالص أسفها وتعازيها في ضوء الحادث الذي وقع داخل صالة السفر الدولي رقم 2 بمطار شرم الشيخ الدولي، إثر سقوط لوحة إعلانية تابعة لإحدى وكالات الدعاية والإعلان، وأسفر عن وفاة راكبة كازاخستانية وإصابة اثنتين أخريين، وذلك خلال انتظارهما للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى العاصمة أستانا على متن رحلة رقم DV 2570.

وأوضح البيان، أنه جرى نقل الراكبتين على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبالرغم من الجهود الطبية المكثفة، توفيت إحدى الراكبتين متأثرة بإصابتها، بينما استقرت حالة الراكبتين المصابتين بعد تقديم الإسعافات اللازمة.

وأكد البيان أنه جرى إخطار النيابة العامة على الفور، والتي تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

كما جرى السماح بإقلاع الرحلة بعد اتخاذ التدابير الفنية والأمنية المطلوبة، مع استثناء السيدة المصابة وابنتها من السفر، وتوفير الإقامة لهما بأحد الفنادق لحين استكمال الرعاية الصحية اللازمة.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على التواصل الفوري وتقديم كافة أوجه الدعم، تم عقد اتصال بين وزير الطيران المدني، والقنصل الفخري لدولة كازاخستان، والقنصل الكازاخي بالقاهرة، تم خلاله نقل خالص التعازي والمواساة في هذا المصاب ، والتأكيد على فتح تحقيق رسمي بأعلى شفافية من جانب النيابة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم الدعم الكامل للركاب وأسرهم.

على جانب آخر، أعطى وزير الطيران المدنى توجيهاته لكل من المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بالتوجه إلى مطار شرم الشيخ فور وقوع الحادث والقيام بمتابعة الموقف ميدانياً والاطمئنان على حالة الركاب والمسافرين، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم والراحة اللازمة لجميع الركاب.

هذا إلى جانب توفير إقامة لنجل السيدة المتوفاة لحين استكمال الإجراءات التنسيقية ذات الصلة التي تتم حاليًا مع السفارة الكازاخستانية بالقاهرة .