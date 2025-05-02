تكريم لبلبة وكندة علوش.. افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة -صور
11:47 م الجمعة 02 مايو 2025
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أسوان - إيهاب عمران:
انطلقت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تُقام هذا العام تحت اسم كوكب الشرق "أم كلثوم".
وشهد حفل الافتتاح تكريم كل من الفنانة لبلبة، والفنانة كندة علوش، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 7 مايو.
وحضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وعدد كبير من النجوم منهم داليا البحيري وسلوى محمد على وبسمة ومحمد عادل.
كندة علوش بمهرجان أسوان الدولي تكريم لبلبة بمهرجان أسوان الدولي أسوان الدولي لأفلام المرأة افتتاح مهرجان أسوان الدولي
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