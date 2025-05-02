وزير الشباب والرياضة يلتقي مشايخ العبابدة بأسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته اليوم الجمعة لمحافظة أسوان، شيخ مشايخ قبيلة العبابدة بمدينة دراو الشيخ عبد المجيد خليفة، ولفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب.

وناقش وزير الشباب كافة المتطلبات والاحتياجات، في ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتلبية كافة المتطلبات الاحتياجات وخاصة ما يتعلق منها بتطوير البنية الرياضية والشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية الصعيد، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية فيه، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على استمرار الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات الجنوبية، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق والتواصل المستمر مع القبائل المصرية فى شأن بحث متطلبات الشباب وكذلك الاحتياجات الخاصة بتطوير البنية الرياضية.

وأعرب مشايخ العبابدة عن تقديرهم لتلك الزيارة، التي تعكس حرص الدولة على دعم أبناء القبائل المصرية الأصيلة، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الشباب والرياضة.