مساعد وزير الصحة من كفر الشيخ: زيادة عيادات الأمراض الصدرية وتطوير 3 مستشفيات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور وجدي أمين، مساعد وزير الصحة للأمراض الصدرية، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية النسخة الثامنة 2025 في كفر الشيخ عن زيادة العيادات الطبية الخاصة بتلك الأمراض، وتطوير مستشفيات أخرى.

وأكد مساعد وزير الصحة للأمراض الصدرية، على هامش مشاركته في مؤتمر دسوق الثامن للأمراض الصدرية أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، وافق على زيادة العيادات الخاصة للأمراض الصدرية إلى 28 عيادة في مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بدلا من 18 عيادة.

وأوضح أن هناك مبادرة أطلقتها وزارة الصحة تتضمن التثقيف الصحي للأمراض الصدرية، والاكتشاف المبكر للأمراض الصدرية خاصة الربو الشعبي، والسدة الرئوية، وتدريب الأطباء والتمريض للتعامل مع الحالات المريضة، وزيادة أسرة الرعاية المركزة بمستشفيات الصدر التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية في نسخته الثامنة لعام 2025 بقاعة نادي الخالدين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدي أمين، مساعد وزير الصحة للإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ، و350 طبييًا متخصصون في الأمراض الصدرية، والباطنة، والأطفال بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية.

أكد الدكتور محمد وهدان، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس المؤتمر، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة أن المؤتمر يناقش أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بما يتواكب مع الأبحاث الحديثة في مجال الأمراض الصدرية طبقًا لأحدث التطورات العالمية في علاج تلك الأمراض.

وقال وهدان إن المؤتمر سوف يحاضر فيه أساتذة الأمراض الصدرية في كبرى الجامعات المصرية مثل الدكتور جمال ربيع عجمي، جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبدالحكيم النادي، القصر العيني، والدكتور نادر فصيح، جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور الشاذلي، جامعة القاهرة، والدكتور نادر الحديدي، جامعة المنصورة.

وكشف مساعد وزير الصحة للأمراض الصدرية الدكتور وجدي أمين عن تطوير 3 مستشفيات الصدر في الوقت الحالي هم : مستشفيات مطروح، ومالاوي، وبني مزار، وجري الاستعداد لإعادة تشغيلهم بما يتناسب مع الاكواد الوظيفية لمستشفيات الصدر، وسط متابعة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن أعمال التطوير، والتجهيزات الحالية لتلك المستشفيات.

وقال إن المؤتمرات العلمية تعد فرصة للأطباء لتناول كل ما هو جديد في مجال الأمراض الصدرية، وفرصة طيبة في الاستمرار نحو الاستفادة الطبية المستمرة خاصة لشباب الأطباء بشأن مناقشة الأدلة الاسترشادية الجديدة مع تناول الخبرات بين مستشفيات وزارة الصحة، وكليات الطب في ظل وجود نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية من مختلف الجامعات المصرية.

وحول استعدادات وزارة الصحة لفصل الربيع والتي ينتشر فيه الأمراض الصدرية كشف مساعد وزير الصحة عن استعدادات الوزارة متمثلة في إدارة الأمراض الصدرية عن الأنتهاء من تجهيز 32 مستشفى صدر على مستوى الجمهورية من خلال تجهيز فرق طبية مدربة على التعامل مع الحالات التي تتعرض لإصابات حساسية الصدر التي تكثر خلال تكثر خلال أيام فصل الربيع والتي ينتشر فيه الأتربة نتيجة التقلبات الجوية.

وأضاف الاستعدادات تشمل أيضًا تجهيز العيادات الطبية في مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية من أجل تشخيص وعلاج حساسية الصدر مع الأطمئنان على وجود رصيد الأدوية، والمستلزمات الطبية الكافية للتعامل مع حالات الإصابات بحساسية الصدر مع وجود غرفة استنشاق، وموسعات الشعب الهوائية وذلك في كافة أقسام الطوارئ في مستشفيات الصدر مع وجود وسائل تشخيصية مثل وظائف التنفس، والأشعة العادية والمقطعية.

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إنطلاق فعاليات مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية في نسخته الثامنة لعام 2025 بقاعة نادي الخالدين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدي أمين، مساعد وزير الصحة للإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ، و350 طبييًا متخصصون في الأمراض الصدرية، والباطنة، والأطفال بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية.

أكد الدكتور محمد وهدان، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس المؤتمر، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة أن المؤتمر يناقش أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بما يتواكب مع الأبحاث الحديثة في مجال الأمراض الصدرية طبقًا لأحدث التطورات العالمية في علاج تلك الأمراض.

وقال وهدان إن المؤتمر سوف يحاضر فيه أساتذة الأمراض الصدرية في كبرى الجامعات المصرية مثل الدكتور جمال ربيع عجمي، جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبدالحكيم النادي، القصر العيني، والدكتور نادر فصيح، جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور الشاذلي، جامعة القاهرة، والدكتور نادر الحديدي، جامعة المنصورة.