محافظ الشرقية يتابع انتظام العمل بمستشفى بلبيس المركزي ويطمئن على حالة المرضى

الشرقية- ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى بلبيس المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتور أنور شاهين مدير إدارة المستشفى وعدد من نواب البرلمان.

بدأ المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى والذي يضم 12 سرير لتقديم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لاستكمال مرحلة العلاج ، واطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.



أكد محافظ الشرقية أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي وقال المحافظ" نسعى جاهدين للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن.



تفقد المحافظ قسم الأشعة والذي يضم عدد 9 أجهزة لإجراء الأشعة العادية و6 أجهزة للموجات الصوتية متعدد الأغراض و2 جهاز أشعة مقطعية و2 جهاز ايكو وعدد 3 جهاز C-Arm والمستخدمة في تشخيص الحالات المرضية المختلفة داخل غرف العمليات.



حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضي وذويهم وأدار معهم حواراً للتعرف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً بتطوير القطاع الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد قسم عناية الأطفال والذي يضم 6 أسرة وذلك للاطمئنان على الحالات المرضية للأطفال بالقسم وتعرف من ذويهم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم متمنياً لأبنائهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

وتفقد المحافظ وحدة المبتسرين والتي تضم 31 حضانة تستقبل كافة حالات الأطفال من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

اختتم محافظ الشرقية جولته بالمستشفى بتفقد قسم العناية المركزة والتي تضم 21 سرير عناية، ووحدة الإفاقة، واطلع على السجل المرضي للحالات بالقسم، مشدداً على مدير إدارة المستشفى باستمرار إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة حفاظاً على أرواح المرضى .