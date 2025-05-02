بالصور- انطلاق فعاليات مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مؤتمر دسوق للأمراض الصدرية في نسخته الثامنة لعام 2025 بقاعة نادي الخالدين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدي أمين، مساعد وزير الصحة للإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب جامعة كفر الشيخ، و350 طبييًا متخصصون في الأمراض الصدرية، والباطنة، والأطفال بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية.

أكد الدكتور محمد وهدان، استشاري الأمراض الصدرية، ورئيس المؤتمر، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة أن المؤتمر يناقش أبرز المستجدات في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بما يتواكب مع الأبحاث الحديثة في مجال الأمراض الصدرية طبقًا لأحدث التطورات العالمية في علاج تلك الأمراض.

وقال وهدان إن المؤتمر سوف يحاضر فيه أساتذة الأمراض الصدرية في كبرى الجامعات المصرية مثل الدكتور جمال ربيع عجمي، جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبدالحكيم النادي، القصر العيني، والدكتور نادر فصيح، جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور الشاذلي، جامعة القاهرة، والدكتور نادر الحديدي، جامعة المنصورة.