إنجاز طبي بمستشفى منيا القمح في الشرقية.. جراحات باستخدام تقنية الفراغ الثالث ومناظير الموجات الصوتية

الشرقية- ياسمين عزت:

شهد مستشفى منيا القمح المركزي بمحافظة الشرقية، تنفيذ مجموعة من العمليات الدقيقة والمتقدمة باستخدام تقنية الفراغ الثالث Third Space Endoscopy ومناظير الموجات الصوتية، وذلك للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، ما يعكس مستوى التطور الملموس بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، ما يعد إنجاز طبي جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات بوحدات المناظير التابعة لمستشفيات قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، وبالتزامن مع عيد العمال.

وأوضح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن العمليات المعقدة شملت "عملية شق عضلة الفؤاد باستخدام منظار الفراغ الثالث لمريض يعاني من صعوبة شديدة في البلع نتيجة حالة أكاليزيا، وكذلك إجراء منظار قنوات مرارية باستخدام تقنية "المنظار الجاسوس" وتركيب دعامات معدنية لحالات تعاني من انسداد بالقنوات المرارية، وتقشير أورام سطحية بالقولون باستخدام تقنية ESD، وإجراء منظار قولوني لمريض يعاني من زوائد لحمية بالقولون، هذا بالإضافة إلى حالتان من دولة السودان الشقيقة، يعانيان من زوائد لحمية متكررة بالمعدة، والحالات الآن مستقرة وبحالة جيدة، بعد إجراء هذه المناظير بفضل الله بنجاح، وتستكمل العلاج الخاص بها بوحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى.

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن هذه العمليات المتقدمة جاءت خلال تنفيذ ورشة العمل التدريبية بمستشفى منيا القمح المركزي، والتي تأتي في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث وسائل العلاج للمرضى، مشيداً بمستوى التطور الملحوظ الذي تشهده وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمنيا القمح، والتي أصبحت تضاهي كبرى وحدات المناظير المتخصصة على مستوى الجمهورية من حيث التجهيزات والتقنيات الحديثة والخبرات الطبية المتوفرة بها، مؤكداً أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الفريق الإشرافي والطبي، والدعم والتعاون المستمر من الأساتذة الأطباء والاستشاريين من الجامعات المختلفة، والتفاني الواضح من جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، بما يعكس روح العمل الجماعي والانتماء الحقيقي للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولمدير المستشفى، ولجميع السادة الأساتذة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.