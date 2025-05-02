شهامة تقابل بالدم.. اعتداء وحشي على شاب حاول حماية فتاتين من التحرش في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم القبض على سائق "توك توك" وأشقائه، بإحدى قرى مركز الفيوم، بعد اعتدائهم على شاب باستخدام الأسلحة البيضاء، إثر تصديه لهم أثناء محاولتهم معاكسة فتاتين وهتك عرضهما بقرية اللاهون.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، بقيام سائق توك توك وأشقائه بالاعتداء على الشاب "عبد الله م. ه" – 18 عامًا – من قرية اللاهون، ما أسفر عن إصابته بقطع في الشرايين الذراعية.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد معتز اللواء، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وضم النقيب أحمد وضاح الصاوي، معاون مباحث المركز، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يقوم بمعاكسة فتاتين تبلغان من العمر 19 عامًا بجوار مدرسة اللاهون الابتدائية، وحاول سحبهما إلى مركبة التوك توك التي يقودها، إلا أن المجني عليه تدخّل لمنعه بعد رفض الفتاتين الانصياع له.

عندها، أخرج المتهم سلاحًا أبيض "سنجة" من جانبه، واعتدى على الشاب، ثم قام هو وأشقاؤه بسحب المجني عليه إلى منزلهم، حيث استمروا في الاعتداء عليه وتعديبه عقابًا له على تصديه لمحاولتهم.

تم نقل المجني عليه إلى قسم الجراحة بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، فيما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبدأ فريق من نيابة مركز الفيوم معاينة موقع الحادث، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمدرسة اللاهون الابتدائية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.