إصابة 25 شخصًا في انقلاب سيارة عمال على طريق الإسماعيلية الصحراوي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي حادث انقلاب سيارة كانت تقل عددًا من العمال، وذلك بعد محطة التحصيل بحوالي 4 كيلومترات في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا بينهم أطفال.

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث على طريق النقل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث تم نقل 22 مصابًا إلى مستشفى القصاصين، و3 آخرين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وصرح مصدر طبي أن الإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.